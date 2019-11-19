Германия и Франция в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не являются нейтральными посредниками, а отстаивают территориальную целостность Украины. Об этом федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил во время совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.



По его словам, закон об особом статусе вместе с подготовкой местных выборов и вопрос о преступлениях, которые были совершены во время конфликта на Донбассе, являются лишь отдельными вопросами, которые должны быть выяснены в ходе переговоров.

«Германия вместе с Францией будет много делать для того, чтобы сделать свой вклад в решение, чтобы мир, наконец, пришел на восток Украины. Мы это делаем не как нейтральные посредники. Мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, и поэтому мы стоим за территориальную целостность Украины в рамках ЕС, как и вообще наша двусторонняя поддержка для Украины не имеет себе равных», - отметил Маас.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.