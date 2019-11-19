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Православная Церковь Украины оказалась столь гибкой организацией, что не прочь праздновать Рождество дважды.

Фото: ТАСС

Об этом написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале, комментируя новость о том, что митрополит ПЦУ Михаил (Зинкевич) поддержал инициативу праздновать Рождество Христово по новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря.

Владимир Легойда отметил, что в ПЦУ будет праздновать Рождество «по календарному стилю фанарских старших братьев и по стилю своей собственной не столь продвинутой паствы».

Спикер РПЦ обратил внимание, что Фанар также поддерживал новшества, например, обновленчество.

«Формальная причина – «инициатива снизу» открытое письмо луцких активистов к иерарху ПЦУ, предложивших совершить рождественское богослужение 25 декабря в кафедральном соборе Волынской епархии ПЦУ.

Что же: Фанар всегда поддерживал все новое и прогрессивное, например обновленчество в Советской России», - отметил Владимир Легойда.
ForUm

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