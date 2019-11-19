Печерский районный суд обязал Генеральную прокуратуру открыть четыре уголовных дела по факту нарушения прав пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сказал его адвокат Игорь Головань во время пресс конференции, сообщает Укринформ.

«Буквально вчера мы получили подтверждение от Генеральной прокуратуры о том, что во исполнение постановления Печерского районного суда было зарегистрировано уголовное производство относительно нарушения тайны переписки и телефонных разговоров, совершенных в отношении государственного деятеля, о разглашении данных досудебного расследования, совершенном работниками ГБР, относительно возможного получения неправомерной выгоды руководителем ГБР, относительно незаконного сбора информации в отношении лица, уполномоченного на выполнение функций государства. Это четыре производства, о которых мы получили информацию вчера», - сказал он.

Адвокат добавил, что еще есть уголовное дело, которое передано на расследование в ГБР о самих следователях ГБР. Это уголовное дело касается незаконного сбора, распространения конфиденциальной информации о лице.

«Следователи ГБР расследуют незаконные действия своих коллег», - резюмировал Головань.

Как сообщалось, ГБР расследует 13 уголовных дел в отношении пятого президента Петра Порошенко. Большинство из них были возбуждено по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

18 ноября в ГБР сообщили, что передали в ГПУ проект подозрения Порошенко злоупотребления властью и служебным положением при назначении двух членов Высшего совета правосудия весной 2019 года.