В Кремле заявили, что по итогам встречи глав государств «нормандского формата», запланированной на 9 декабря в Париже, может быть подписан «некий текст». Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно. Пока каких-то совместных решений на этот счет не было», - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подписание каких документов по итогам встречи.

При этом Песков уточнил, что в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.

«Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения – документы, которые носят обязывающий характер, они чаще всего подписываются», - сказал Песков и добавил, что пока непонятно, будет этот документ декларативным или обязывающим. «Согласование документа продолжается. Это некий текст, а что это будет за документ, еще предстоит определить», - сказал Песков.



Напомним, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.