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Вопрос газовых контрактов о транзите из РФ не будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата». Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает Укринформ.

«В отношении «нормандского формата». Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в «нормандском формате» относительно переговоров о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в «нормандском формате». Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел», - заявил Витренко.

Напомним, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.

18 ноября  Газпром заявил, что направил в адрес Нафтогаза официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
ForUm

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