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В Париже, помимо четырехсторонних переговоров по Донбассу, может состояться и двусторонний контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на источник, занимающийся украинским направлением в российских госструктурах.

«Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, старается высказываться нейтрально»,— сказал собеседник.

Другой источник «Ъ», впрочем, отметил, что встреча с глазу на глаз не планируется и не рассматривается Москвой: «По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов». Тем не менее категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами он не стал.

В российско-украинских отношениях хватает проблемных сюжетов. Один из важнейших вопросов — судьба транзита российского газа через Украину с 2020 года. Действующий контракт истекает уже 1 января. Россия не скрывает, что собирается минимизировать поставки газа через украинскую газотранспортную систему. Это можно будет сделать после завершения строительства газопровода «Северный поток-2» в первые месяцы 2020 года.

«Газпром» 18 ноября заявил о готовности продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований со стороны «Нафтогаза Украины». В частности, речь идет о $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже. Украинская компания также собирается требовать с «Газпрома» еще $12 млрд в арбитраже за отсутствие плановой загрузки трубы, что, по мнению «Нафтогаза», приведет к ее ускоренной амортизации. «Нафтогаз» заявлял, что готов вести конструктивные переговоры, но полностью «обнулять» судебные претензии точно не намерен.

Таким образом, формально переговоры находятся в тупике, который потенциально может привести к прерыванию транзита с нового года, такую возможность в конце прошлой недели не исключил и президент РФ Владимир Путин. Раньше подобные вопросы нередко выносились на высший уровень.
ForUm

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