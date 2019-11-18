Захваченные у Керченского пролива корабли передали Украине, сообщает Министерство иностранных дел России.

Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Перу Порошенко.

Порошенко отменил несколько международных встреч и вернулся в Украину.

Российский Газпром предложил Нафтогазу продлить действующий контракт на покупку газа или заключить новый сроком на 1 год.

Нафтогаз получил официальное предложение от российского Газпрома о продлении транзитного контракта с января 2020 года.

В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.

В связи с критической ситуацией в городе Новый Роздол на Львовщине, где отсутствует отопление, на территории Новороздольской ТЭЦ состоится встреча с персоналом предприятия, сообщает НАК «Нафтогаз Украины».

Прокуратура сообщила о подозрении лидеру Радикальной партии, экс-нардепу Олегу Ляшко по факту драки с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту «Борисполь».

Наблюдательный совет и правление АО «Укрэксимбанк» продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме.

Для разгона участников акции протеста в Тбилиси правоохранители применили водомет. До этого участникам акции дали 30 минут, чтобы освободить территорию у здания парламента, но отказались выполнять эти требования.