Наблюдательный совет и правление АО «Укрэксимбанк» продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте финучреждения.

«АО «Укрэксимбанк» в своей деятельности придерживается всех норм действующего законодательства и внутренних процедур», - говорится в нем.

Банк будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию для проведения объективного выяснения обстоятельств дела.

«Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка и будет действовать в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления. Наблюдательный совет совместно с Правлением банка обеспечит продолжение бесперебойной работы банка», - заявил и.о. председателя наблюдательного совета Стивен Фишер.

Как сообщал ForUm, 16 ноября глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Перед этим СМИ сообщили о его похищении.