Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила официальное предложение от российского Газпрома о продлении транзитного контракта с января 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время», - написал он.

По словам Витренко, Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами.

Напомним, сегодня Газпром заявил, что компания направила в адрес Нафтогаза официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.