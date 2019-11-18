Для разгона участников акции протеста в Тбилиси правоохранители применили водомет. До этого участникам акции дали 30 минут, чтобы освободить территорию у здания парламента, но отказались выполнять эти требования, сообщает УНИАН.

После применения водомета часть участников акции покинула улицу Зубалашвили, а часть вновь пытается оказывать сопротивление спецназу. Активисты не дают силовикам занять место проведения акции. Очевидцы выкладывают в соцсетях видео с места событий.

Сообщается, что более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию. Они объявили о начале «полного пикетирования парламента» и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

Нпомним, из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.



