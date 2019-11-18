также в разделеМир
В парламенте Беларуси не будет ни одного оппозиционера 22
Премьер Чехии пришел на годовщину Бархатной революции в галстуке с «российским триколором» 36
СМИ: Джонсон после отравления Скрипалей встречался с бывшим агентом КГБ 34
СМИ: Джонсон не публикует доклад об РФ, чтобы не портить отношения с Трампом 13
Лукашенко снова идет в президенты 141
Новые протесты вспыхнули в Грузии 61
В Сербии сообщили о состоянии президента Вучича 42
В Иране из-за протестов отключили мобильную связь и интернет 32
Венеция готовится к новому наводнению 36
США ввели санкции против кубинского министра 20
В Афганистане сдались почти 250 террористов ИГ 30
США и Южная Корея отложили военные учения из-за КНДР 22
В Беларуси проходят досрочные выборы в парламент 23
Неожиданное медобследование Трампа: Белый дом сообщил результаты 85
В России умер известный оппозиционный политик 124
В больнице скончался подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе 18
В США объяснили, почему признают аннексию Голан и не признают Крым 69
Прокуратура США начала расследование против Джулиани 32

Для разгона участников акции протеста в Тбилиси правоохранители применили водомет. До этого участникам акции дали 30 минут, чтобы освободить территорию у здания парламента, но отказались выполнять эти требования, сообщает УНИАН.

После применения водомета часть участников акции покинула улицу Зубалашвили, а часть вновь пытается оказывать сопротивление спецназу. Активисты не дают силовикам занять место проведения акции. Очевидцы выкладывают в соцсетях видео с места событий.

Сообщается, что более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию. Они объявили о начале «полного пикетирования парламента» и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

Нпомним, из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги