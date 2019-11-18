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Пятый президент Украины Петр Порошенко отменил несколько международных встреч и вернулся в Украину после сообщения ГБР о передаче подозрения относительно нему в Генеральную прокуратуру.

Порошенко 18 ноября дал комментарий журналистам в аэропорту «Киев» имени Сикорского, передает «Украинская правда».

Он пояснил, что вернулся из Турции, где находился с визитом, был вынужден отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Порошенко назвал подозрение провокацией, а дело юридически ничтожным.

«Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. С него даже куры смеются... Обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти - это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича. Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее - запугать нашу команду. Цель ее - остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится!» – заявил Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Перу Порошенко.
ForUm

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