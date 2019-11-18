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В связи с критической ситуацией в городе Новый Роздол на Львовщине, где отсутствует отопление, на территории Новороздольской ТЭЦ состоится встреча с персоналом предприятия, сообщает НАК «Нафтогаз Украины».

«Приглашаем работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая этого года, на встречу 18 ноября, в 9:00, в помещении ТЭЦ», - сообщили в компании.

На встрече от Нафтогаза будут советник первого заместителя председателя правления Эдуард Кругляк и руководитель по техническому и технологическому обеспечению запуска ТЭЦ Владимир Писный.

«Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов», - заявили в НАК.

В компании отметили, что люди не получали зарплату от прошлого управляющего «Гарант Энерго М» в течение 5 месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи», - заявили в Нафтогазе, добавив, что эти люди получат право вернуться.

«Никаких выборочных «списков Лесюка» не будет», - заявили в компании.

«Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды один из районов города», - говорится в сообщении.

Прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на Новороздольской ТЭЦ произошла серьезная авария, в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.
ForUm

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