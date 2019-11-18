В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Новый следственный отдел получит из Генеральной прокуратуры Украины материалы дел Майдана и продолжит досудебное расследование этих уголовных производств.

В ГБР подчеркнули, что создание отдельного подразделения стало возможным только за счет перераспределения и сокращения должностей в других структурных подразделениях Государственного бюро расследований.

Согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в существующих уголовных производствах и в течение трех месяцев передают их в соответствующие органы досудебного расследования. Органы прокуратуры будут осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве.

Напомним, 21 октября 2019 в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

В центральном аппарате Государственного бюро расследований будет создано отдельное подразделение, которое будет работать над расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг.

Верховная Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о Госбюро расследований, которые бы позволили продолжить расследование преступлений Майдана.