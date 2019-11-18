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Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате». С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин проинформировал Макрона о состоявшейся сегодня в акватории Чёрного моря передаче украинским представителям трёх военных кораблей.

Напомним, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.
ForUm

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