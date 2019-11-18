В Окружной административный суд Киева поступил иск от Олега Ляшко к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, где истец просит ОАСК признать противоправным и отменить соответствующие решения Агентства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК, согласно которому, по результатам проведения полной проверки декларации поданной народным депутатом Ляшко за 2017 (исправленной), Агентство решило, что он указал недостоверные сведения в декларации.

Также истец просит ОАСК признать противоправным и отменить решение НАПК, где указано о заключении по выявлению в действиях субъекта декларирования признаков правонарушения связанного с коррупцией.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.