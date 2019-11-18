также в разделеПолитика
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ 13
ГПУ может изменить квалификацию подозрения Порошенко 20
МН17: Песков ушел от ответа на вопрос о контактах Суркова с боевиками 55
Университет Джорджа Вашингтона: Освобождение четырех украинских военнослужащих стало возможным исключительно благодаря Виктору Медведчуку 41
Голян: Благодаря Виктору Медведчуку, почти 7 миллионов украинцев получили в собственность 27,7 млн. га земли 19
Пристайко предложил провести электронное голосование на выборах на Донбассе 15
Медведчук избран главой межфракционного депутатского объединения 35
Кузьмин потребовал от Рябошапки расследовать незаконное вмешательство СБУ в деятельность народных депутатов Украины 28
Адвокат: Расследование ГБР по керченскому делу подрывает защиту Украины в Международном трибунале 41
Зеркаль: Пока корабли направляются домой, команда МИД едет в трибунал ООН 55
Прокуратура просит арестовать Ляшко 49
Зеленский и Богдан во время выборов приходили домой к Луценко 46
В Кремле подтвердили дату «нормандской встречи» 38
Конвульсии Трубы и российский заказ: У Порошенко отреагировали на подозрение ГБР 59
ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко 598
Трамп отчитал помощницу Пенса за слова о разговоре с Зеленским 28
Глава МИД Германии посетит Украину 24
В России не видят связи между статусом Донбасса и проведением Нормандского саммита 31

В Окружной административный суд Киева поступил иск от Олега Ляшко к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, где истец просит ОАСК признать противоправным и отменить соответствующие решения Агентства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК, согласно которому, по результатам проведения полной проверки декларации поданной народным депутатом Ляшко за 2017 (исправленной), Агентство решило, что он указал недостоверные сведения в декларации.

Также истец просит ОАСК признать противоправным и отменить решение НАПК, где указано о заключении по выявлению в действиях субъекта декларирования признаков правонарушения связанного с коррупцией.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги