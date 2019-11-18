Расследование ГБР относительно возможного превышения полномочий Верховным Главнокомандующим в связи с приказом катерам «Бердянск» и «Никополь» войти в Азовское море через Керченский пролив подрывает позицию Украины в споре с РФ в Международном трибунале по морскому праву.

Об этом заявил в интервью DW российский адвокат Илья Новиков, который присоединился к группе защитников экс-президента Украины Петра Порошенко.

«...Расследование ГБР подрывает позиции Украины в споре с РФ в Международном трибунале по морскому праву. Основные возражения РФ - что это была провокация с украинской стороны. И ГБР проводит именно эту линию, что у меня лично вызывает вопросы», - сказал адвокат.

Еще один аспект, на который обращает внимание Новиков, - это то, что ГБР возбудило дело по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича - Андрея Портнова, в котором «предлагается расследовать военную провокацию, организованную группой с участием Порошенко и других лиц».

Адвокат рассказал, что, по заявлению Портнова, Порошенко якобы хотел отменить президентские выборы, введя военное положение, а для этого нужна военная провокация.

«Так вот, одна из статей - 426-1 «Превышение полномочий военным должностным лицом». Порошенко таким лицом не был – он на тот момент был Верховным Главнокомандующим, но не попадал под понятие должностного военного лица. Соответственно, вопрос поставлен так, что виновными по этому обвинению могут стать военные, люди с погонами. И мы видим, что экспертиза, назначенная судьей по ходатайству следователя, содержит вопрос о том, были ли неправильными действия моряков на кораблях. То есть дело развивается так, что при положительном ответе эксперта потенциально командный состав украинских военных катеров, вернувшись из российской тюрьмы может оказаться под подозрением в украинском уголовном производстве», - пояснил юрист.

«По моей личной оценке, которая конечно необъективна, потому что я был защитником одного из моряков, и вообще человек гражданская - моряки действовали правильно. У них не было возможности оказывать эффективное сопротивление русским кораблям, они ничего не могли выиграть - только героически погибнуть. Если эксперт скажет, что это не так, то логичным действием следствия будет объявление подозрения кому-то из командиров», - добавил Новиков.

Напомним, 13 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в Государственное бюро расследований письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен в конце ноября прошлого года.

Государственное бюро расследований Украины изъяло документацию и проводит ее экспертизу в рамках расследования уголовного дела, которое касается возможного совершения преступления должностными лицами во время перехода кораблей ВМС страны через Керченский пролив в ноябре 2018 года.