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Саммит в «нормандском формате» действительно запланирован на 9 декабря, в рамках подготовки к нему у президента Владимира Путина на понедельник намечен телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к «нормандскому формату», который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», - приводит слова Пескова Интерфакс.

На вопрос об ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров «нормандской четверки» Песков ответил, что воздержался бы от прогнозов.

«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе «нормандского формата», - пояснил пресс-секретарь президента.

В связи с этим Песков призвал: «Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты».

Представитель Кремля подтвердил, что саммит «нормандской четверки» планируется созвать в Париже.

Песков не стал комментировать детали встречи и время ее проведения. «Модальности и нюансы все еще пока находятся в стадии верстки», - сказал пресс-секретарь.

Он также не ответил на вопрос, предполагается ли подписание каких-либо документов по итогам саммита. «Рано задавать такие вопросы» - сказал Песков.

В «нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Франция, Германия.

Ранее встречу анонсировал Офис президента.
ForUm

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