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Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань считает подозрение ГБР его клиенту российским заказом.

«Так называемый «проект подозрения», о котором написал в телеграмме заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов, а затем скопировала пресс-служба ГБР, является ничем иным, как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)», - написал он в блоге на Украинской правде.

«Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь. Рискнул, хотя генеральный прокурор уже оценил творчество Трубы-Портнова. И оценил негативно», - подчеркнул он.

По словам Голованя, спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР.

«Просто 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы – всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения», - считает адвокат.

Как сообщал ForUm, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Перу Порошенко.
ForUm

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