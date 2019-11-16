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В Киеве среди дня похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает 5.UA со ссылкой на собственные источники.

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко − бессрочно председатель правления Укрэксимбанка с 1 августа 2014 года.

Ранее стало известно, что Укрэксимбанк не готов к приватизации из-за большого количества неработающих кредитов.

Позже стало известно, что это было не похищение, а задержание СБУ.
ForUm

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