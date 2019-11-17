Визит главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса в Украину состоится 18-19 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

«18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров», - сообщил дипломат.

Ранее Маас заявил, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать. По его словам, в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные «предпосылки, которые все еще не были выполнены».

Напомним, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.