Глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин утром 17 июня сообщает, что из-за обильных осадков оказались подтопленными центральные улицы города, которые стали непроездными. Об этом сообщает Крым.Реалии.

«В связи с подтоплением в результате непогоды центральных улиц, рекомендую воздержаться от выезда на личном автотранспорте. Улицы и перекрестки непроездные», - отметил Бороздин.

По его информации, впоследствии обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме, подтоплены около 12 домов и городская больница №1.

«Совместными усилиями МЧС администрации города принимаются меры по спасению людей, задействована тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства», - сообщил Бороздин.

Также, по информации МЧС Крыма, накануне затопило дома и дворы в селе Урожайное в Советском районе, в селе Ореховка и пгт Кировское в Кировском районе.

По информации управления российского МЧС Крыма, ночью затопило село в Ленинском районе Крыма, десятки людей эвакуированы.

Накануне сообщалось, что на полуостров надвигается циклон, который принесет ливни, град и шквал до 22 м/с. Российский синоптик прогнозирует сильные подтопления в Крыму в ближайшие дни.

На этой неделе в Феодосии ливень затопил улицы и дома в селах. В конце прошлой недели сообщалось, что после потепления в выходные в Крым придет холодный фронт.