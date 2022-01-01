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Российским судам закрыли доступ во внутренние воды Украины, закон вступил в силу с 1 января 2022 года. Как пишут Українськi Новини, об этом сообщается на сайте Рады.

Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Напомним, в ходе телефонного разговора 30 декабря Президент США Джо Байден заверил Президента России Владимира Путина в отсутствии намерений США размещать в Украине ударные наступательные вооружения.

Также в Белом доме заявили, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину НАТО увеличит численность сил в странах союзниках.
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