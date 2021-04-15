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Соединенные Штаты отменили развертывание двух ракетных эсминцев в Черном море, о чем было объявлено в СМИ накануне.

Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Турции, а также представителей власти США, передает Укринформ.

«Официальные представители США заявили, что Турция, возможно, неправильно поняла первоначальное сообщение, а развертывание (американских кораблей в Черном море - ред.) так и не было подтверждено», - отмечает издание.

По информации представителей американских властей, США часто сообщают Турцию о потенциальном входе кораблей в Черное море. Но такого рода запросы не всегда означают, что американская сторона обязательно воспользуется ими. Скорее, это гарантирует наличие необходимого разрешения в случае, если такая необходимость внезапно возникнет.

Напомним, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook («Дональд Кук») и Roosevelt («Рузвельт»). В МИД Турции заявили, что корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

 
ForUm

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