Народный депутат Антон Поляков, которого исключили из фракции «Слуга народа», связал это решение с критикой генерального прокурора Руслана Рябошапки и сбором подписей за выражение ему недоверия. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

Накануне Поляков опубликовал в своем Телеграмм-канале скриншот переписки, в котором якобы изложены причины его исключения. Неизвестный автор сообщения утверждал, что Поляков пропускает заседания без предупреждения, голосует вразрез с решениями фракции и «подводит в критические моменты».

В комментарии Поляков опроверг эти обвинения, заявив, что не прогуливал, а отдельные законопроекты не поддерживал из-за своих принципов.

«У меня прогулов вообще нет, кроме сегодняшнего, сейчас будет зачислен прогул, потому что я после фракции общался со всеми журналистами. Голосование против? Ну, ребята, есть какие-то единичные законопроекты, по которым у меня принципиальная позиция, потому что я был избран людьми. Так, позиция и общая линия партии, но линия президента, которая немножко, давайте прямо говорить, отличается в некоторых вопросах от позиции фракции. Правильно? Правильно. Я должен выражать волю избирателей. И если в каких-то законопроектах проголосовал против или воздержался - это единичные случаи, и на самом деле есть депутаты, которые больше меня поднимали эту партийную дисциплину», - заявил он.

По данным сайта Рады, с 29 августа по 15 ноября 2019 Поляков не был зарегистрирован на двух заседаниях.

На вопрос, почему же тогда, по его мнению, фракция его исключила, он продемонстрировал футболку с надписью «#знимишапку» и фото генерального прокурора Руслана Рябошапки.

«Я подписи хожу собираю на выражение недоверия нашему генеральному прокурору, так как он одновременно какие-то дела забывает, какие-то дела не подписывает, а о каких-то вспоминает и незаконно повторное задержание. Первый момент: есть представление на снятие неприкосновенности с народного депутата (внефракционного, Бориса - ред.) Приходько. Это уже расследованное дело, оно находится в одном из киевских судов... Представление есть, Приходько стал летом депутатом, суд остановился. Рябошапка мне на фракции публично плюс официально ответил, что это дело, представление есть, но они рассматривают варианты подписания. Наверное, чернила или ручку выбирают», - иронизирует депутат.

Он также отметил, что на заседании, где его исключили, было меньше половины членов фракции.

«Я говорю: ребята, давайте соберемся полным составом, 254 человека, в присутствии президента, Богдана, всех остальных, поставим вопрос, перед тем меня исключим из партии, примем все доказательства, обсудим, а потом уже будем устраивать это, голосовать. После речи Арахамия, что я такой-сякой, меня надо исключить, даже не заслушав меня, уже начались крики «да, голосуем» от списочников. Я говорю: ребята, так зачем вы меня позвали?»- рассказал Поляков.

Генеральная прокуратура и Руслан Рябошапка пока публично не комментировали заявлений народного депутата.

15 ноября фракция Верховной Рады «Слуга народа» исключила из своего состава народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Народный депутат от «Слуги народа» Иван Шинкаренко в эфире канала «Рада» рассказал, что исключение Полякова обосновывают его «неэтичным поведением внутри фракции».