Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что на заседании фракции принято решение разработать этический кодекс парламентария, нарушения положений которого смогут стать поводом для лишения мандата или исключения из состава фракции.

«Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции», - заявила Верещук журналистами в пятницу в кулуарах Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

Она считает, что без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.

Напомним, 15 ноября народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции «Слуга народа».

«Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.