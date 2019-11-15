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Президент РФ Владимир Путин не видит целесообразности в проведении встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским до того, как состоится саммит в нормандском формате. Об этом он заявил на брифинге на саммите БРИКС в четверг, 14 ноября, сообщает 112 Украина.

«Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован – ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна», - отметил Путин.

Он акцентировал внимание на отсутствии каких-либо других форматов международных встреч для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме нормандского.

Россия выступает за сохранение нормандского формата, подчеркнул глава Кремля.

Кроме того, российский президент намекнул, что Украине стоит «искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями».

Напомним, 12 ноября пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

Ранее Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с Путиным.
ForUm

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