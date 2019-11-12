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Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

«Проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», - написала она.

Поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе. 11 ноября разведение завершилось.
ForUm

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