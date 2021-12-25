Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции 28-31 декабря приглашает для предоставления объяснений пятерых лиц, в том числе народного депутата Анну Скороход.
Как передает Укринформ, об этом НАПК сообщает в Телеграмме.
Речь идет об объяснениях возможных нарушений требований Законов Украины "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине".
Так, по признакам предоставления недостоверных сведений в декларации НАПК приглашает Скороход.
С целью выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности, для предоставления объяснений приглашается руководитель "Патриотической партии Украины" Ольга Пустовойт и руководитель партии "КМКС Партия венгров Украины" Василий Брензович.
Из-за невыполнения законных требований НАПК приглашены руководитель частного предприятия "Инвестиционные программы развития" Алина Юрина и руководитель общественной организации "Антоновский общественный совет" Игорь Носач.
Перечень всех приглашенных для предоставления объяснений размещается также на официальном веб-сайте агентства в разделе "Мониторинг деятельности НАПК".
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