Мать задержанного в Италии украинского режиссера Евгения Лавренчука Ирина Лавренчук надеется, что ее сына не экстрадируют в Россию. Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода.

«Я ожидаю возвращения сына в Украину, что не выдаст Италия России», – сказала женщина.

Ирина Лавренчук, проживающая во Львове, говорит, что общалась с сыном в последний раз 15 декабря. По ее словам, он возвращался из Тель-Авива во Львов через итальянский город Неаполь.

«Он в Италию специально не уехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, итальянского адвоката. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я не могла представить такую ​​ситуацию, которая произошла с сыном», – говорит Лавренчук.

Женщина рассказала Радио Свобода, что ее сын учился в Москве на курсе известного режиссера, уроженца Львова, Романа Виктюка. После студий он в Москве создал Польский театр и работал в нем.

«В 2014 году, когда началась война в Украине, сын вернулся в Украину в знак несогласия с агрессией путинского режима», – говорит Лавренчук.

Ранее в сети, в частности, в Facebook-группе Free Eugene Lavrenchuk, появилось сообщение о задержании 17 декабря в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука.

По неподтвержденным сообщениям в сети, российская сторона якобы настаивает, что Лавренчук восемь лет назад совершил на территории России какое-то правонарушение. От самого Лавренчука никаких публичных заявлений нет, в последний раз в сети 15 декабря он писал, что летит из Израиля в Неаполь (Италия). Получить комментарии от российской стороны пока нет возможности.