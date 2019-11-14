Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские артисты, гастролирующие в России, не отстаивают украинской позиции, поэтому государство должно сформулировать свое отношение к ним.

Об этом он сказал во время международного форума «Креативная Украина», сообщает Укринформ.

«Я считаю, что культура является важной составляющей политики. Каждый человек делает выбор. Каждый день, большой, маленький. Если певец, артист едет в Российскую Федерацию - не в Крым, Крым - это Украина, - и выступает там, на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия - страна, которая на нас напала. И государство должно сформулировать свое отношение к таким поездкам», - подчеркнул Бородянский.

Он отметил, что поддерживает решение Общественного не допускать к конкурсу на Евровидение певцов, которые гастролируют или намерены выступать в РФ.

«Я считаю, что это дело Общественного. И я поддерживаю Общественное. Мы четко должны определить, что является добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла​​», - акцентировал министр.

В то же время он отметил, что его задача сделать так, «чтобы украинский артист, украинский певец имел хорошую материальную базу в Украине, мог зарабатывать деньги здесь, творить здесь, быть воспринятым обществом».

Напомним, ранее Национальная общественная телекомпания Украины приняла новые правила проведения национального отбора для участия в песенном конкурсе Евровидение-2020, который должен состояться в Нидерландах. Согласно им, в частности, участники отбора не должны иметь на своем счету концертной деятельности или выступлений, организованных Россией или на ее территории после 15 марта 2014 года. То же касается выступлений в этот период на территории оккупированного Крыма и других оккупированных территориях Украины. Кроме того, участникам запрещается планировать или анонсировать соответствующие выступления до проведения отбора и до даты финала конкурса. Также участник должен гарантировать, что не совершал въезд на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины, то есть не въезжал на территорию оккупированного полуострова из-за пределов Украины.

В этом году Украина не участвовала в Евровидении из-за скандала, связанного с концертами в России. Певица MARUV и другие двое победителей национального отбора отказались подписывать договор с «Общественным». MARUV рассказала, что причиной решения не ехать на «Евровидение» были «кабальные» условия договора с НОТУ.