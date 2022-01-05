Песня «Шум» украинской группы Go_A, с которой они участвовали в «Евровидении-2021», попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Eurovision Song Contest Web Radio.

Список включает 250 лучших композиций в истории «Евровидения», их каждый год выбирают слушатели радио.

Первое место заняла песня Euphoria, с которой шведская певица Loreen победила на конкурсе 2012 года в Баку.

Второе место заняли победители конкурса 2021 года: итальянская группа «Måneskin» с песней «Zitti E Buoni».

На третьем месте – украинцы Go_A с «Шумом».

Еще одна песня этой группы «Соловей», с которой Go_A должны были ехать на Евровидение в 2020 году, заняла 128 место.

Песня Джамалы «1944» заняла 14 место.

Верка Сердючка из «Dancing Lasha Tumbai» (2007 год) – на 72 месте, Руслана с песней «Дикие танцы» (2004 год) – на 78-м.

Ани Лорак, представлявшая Украину на конкурсе 2008 года с песней «Shady Lady», заняла 108-ю строчку рейтинга.

Песня «Gravity» Златы Огневич (2013) – 179-я, песня «Under The Ladder» конкурсанта Mélovin (2018) – 183-я.

Еще одна украинка Светлана Лобода заняла 242-ю строчку рейтинга с песней «Be My Valentine», с которой представляла Украину на Евровидении-2009.