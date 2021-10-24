На международный конкурс в Париж поедет 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Юная артистка в финале Национального отбора выступила с песней Важіль.

В воскресенье, 24 октября, стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021. В финальном отборе, который транслировал общественный телерадиовещатель Суспільне, приняли участие 11 артистов. Победителя выбрали музыкальные эксперты и зрители с помощью онлайн-голосования.

В состав жюри вошли: певица, представительница Украины на Евровидении 2010 ALYOSHA, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, музыковед Люба Морозова, главный редактор Karabas Live, музыкальный журналист Игорь Панасов и представитель Украины на Детском Евровидении 2020 Александр Балабанов.

На конкурс в Париж поедет 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви, которая обучается вокалу в Katapulta art music school. В прошлом году она также участвовала в Национальном отборе. В этом году Усенко выступила с песней Важіль.

Финал Детского песенного конкурса Евровидение 2021 состоится 19 декабря в концерт-холле La Seine Musicale в Париже.