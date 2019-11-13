Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о переходе фракции в оппозицию к власти.

При открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов, заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Киевский апелляционный суд освободил от отбывания наказная в тюрьме предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

Европейский Союз поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине, что может «раскрыть огромный потенциал для экономики страны». Реформа должна базироваться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости и всеобъемлющей, считают в Брюсселе.

Под Верховную Раду принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки, сообщает Всеукраинская аграрная рада.

Заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции в среду не состоялось из-за отказа участников, сообщила представитель Украины, экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

Ввод формирований полиции и Национальной гвардии Украины на участки разведения войск после ухода оттуда Вооруженных сил Украины (ВСУ) может перечеркнуть все достижения в этом направлении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Детективы НАБУ сообщили фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО «ВиЭйБи Банк» о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины.

Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю одного из главных департаментов Офиса президента Украины, экс-замминистра культуры Украины и ее сообщникам, которых задержали на вымогательстве взятки в 300 тыс. долларов.

Еще одной задержанной детективами НАБУ по подозрению в мошенничестве оказалась бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая.