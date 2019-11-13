Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю одного из главных департаментов Офиса президента Украины, экс-замминистра культуры Украины и ее сообщникам, которых задержали на вымогательстве взятки в 300 тыс. долларов, сообщает пресс-служба САП.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к даче неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Следствие продолжается.

Как сообщал ForUm, сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю.

Она якобы требовала 300 тысяч долларов за помощь в устройстве на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

В НАБУ сообщили о задержании ее сообщницы - экс-замминистра культуры в 2011 году Виктории Лесничой и других участников группировки.