Еще одной задержанной детективами НАБУ по подозрению в мошенничестве оказалась бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая.

Об этом сообщает Украинская правда.

Лесничая занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника «Киево-Печерская лавра».

В августе 2012 года Лесничая стала одной из главных ньюзмейкерш страны. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке «серых» финансовых схем.

10 августа Минкульт уволил в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Как сообщал ForUm, сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю.

Она якобы требовала 300 тысяч долларов за помощь в устройстве на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

В НАБУ сообщили о задержании ее сообщницы - экс-замминистра культуры в 2011 году и других участников группировки.