Еще одной задержанной детективами НАБУ по подозрению в мошенничестве оказалась бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая.
Об этом сообщает Украинская правда.
Лесничая занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.
В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника «Киево-Печерская лавра».
В августе 2012 года Лесничая стала одной из главных ньюзмейкерш страны. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке «серых» финансовых схем.
10 августа Минкульт уволил в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.
Как сообщал ForUm, сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю.
Она якобы требовала 300 тысяч долларов за помощь в устройстве на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».
В НАБУ сообщили о задержании ее сообщницы - экс-замминистра культуры в 2011 году и других участников группировки.
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