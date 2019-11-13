также в разделеОбщество
Ляшко после драки с Герусом вызвали в прокуратуру
Бахматюку и экс-главе правления VAB Банка сообщили о подозрении 16
Сенцов забрал «свой стул» из МИД 21
Будут судить прокурора, который за 67 тысяч предупредил об обысках 16
Полиция убрала палатку митингующих под НБУ 17
Юрист: Дело судей ОАСК было сфальсифицировано с самого начала 13
Дело VAB Банка: Члена совета НБУ Каленского отправили под домашний арест 17
На Житомирщине СБУ прикрыла схему с вывозом древесины в ЕС 12
СМИ: Личный враг топ-чиновников: прокурора Кулика выдавливают из ГПУ 24
Под Раду принесли гроб со свиньей 44
Суд арестовал экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка 30
В СБУ ответили на обвинения в слежке за нардепами 26
Эксперт Дмитрий Торнер о расистском скандале: Плачущие игроки не украшают футбол 37
У Зеленского подтвердили задержание чиновницы ОП на крупной взятке 53
12 ноября. Картина дня 31
Дубинский о своем имуществе: Кто работал – тот ест 50
Геруса после драки с Ляшко отправят на дзюдо 43
ПЦУ призвала украинцев вакцинироваться 17

Еще одной задержанной детективами НАБУ по подозрению в мошенничестве оказалась бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая.

Об этом сообщает Украинская правда.

Лесничая занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника «Киево-Печерская лавра».

В августе 2012 года Лесничая стала одной из главных ньюзмейкерш страны. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке «серых» финансовых схем.

10 августа Минкульт уволил в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Как сообщал ForUm, сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю.

Она якобы требовала 300 тысяч долларов за помощь в устройстве на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

В НАБУ сообщили о задержании ее сообщницы - экс-замминистра культуры в 2011 году и других участников группировки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2829 грн.
43
Теги