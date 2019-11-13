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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о переходе фракции в оппозицию к власти, сообщает пресс-служба политсилы.

«Голосование за распродажу сельскохозяйственной земли является той красной линией, которую власть преступила вопреки очевидному стремлению украинского народа, нарушив его права и интересы. Сегодня «переломили через колено» не только парламент, но и 75% наших людей: фермеров, аграриев, малых и средних сельхозпроизводителей, и проголосовали против Украины. Именно поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию. Мы переходим в оппозицию к политике уничтожения страны, политике, которая продолжает эпоху бедности, политике распродажи с молотка всей стратегической собственности государства и, прежде всего, земли», - подчеркнула она.

Тимошенко отметила, что фракция обратилась в Конституционный суд с требованием объяснить, соответствуют ли действия власти Основному закону.

«Ко второму чтению мы сделаем все возможное, чтобы вместе с аграриями, профсоюзами, волонтерами и патриотами Украины изъять из закона все, что противоречит законодательству», - отметила лидер фракции.

Кроме того, по словам Тимошенко, отдельно фракция будет обжаловать в суде процедуру принятия законопроекта.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.
ForUm

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