Европейский Союз поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине, что может «раскрыть огромный потенциал для экономики страны». Реформа должна базироваться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости и всеобъемлющей, считают в Брюсселе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства ЕС в Украине, передает Европейская правда.

«Уважая независимый законодательный процесс Украины и принятия суверенных решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами. При открытии этого рынка важно установить гарантии, чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, обеспечить справедливое отношение к владельцам небольших земель, желающих продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров, желающих приобрести землю сельскохозяйственного назначения», - заявили в ЕС.

Евросоюз рекомендует, чтобы маленькие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки:

«ЕС внимательно оценит условия, при которых рынок сельскохозяйственных земель будет функционировать, и как контролируются мероприятия по безопасности во время внедрения земельной реформы. Малые фермеры должны стоять в центре этой реформы, в частности те, кто не зарегистрирован как юридические лица - физические лица, обрабатывающие сельскохозяйственные угодья».

ЕС считает, что открытие рынка земли должно стать первым шагом более широкой и всеобъемлющей земельной реформы, которая будет охватывать другие элементы управления землей, политику землепользования, планирования и мониторинга, создание осведомленности о правах на землю, консолидацию земель.

«Одной из предпосылок успеха является, в частности, повышение прозрачности через открытый доступ к данным о правах на землю и их публикацию. Для этого понадобится углубленная реформа государственного Геокадастра и перераспределение некоторых его функций. ЕС рассматривает возможность продолжить свою поддержку внедрению земельной реформы, особенно акцентируя внимание на институциональных изменениях (для управления земельными ресурсами, планирования и управления, направленных на интеграцию Кадастра и Реестра прав), обучении и усилении потенциала и мониторинга предусмотренных гарантий», - сказано в заявлении.

Верховенство права и функционирующая судебная система имеют решающее значение для успеха реформы земельного рынка, добавили в Представительстве.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.