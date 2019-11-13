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Сегодня, 13 ноября, Киевский апелляционный суд освободил от отбывания наказная в тюрьме предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, сообщает «Украинская правда».

«Суд удовлетворил его (Германа. – Ред.) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», – отметила она.

Прокуратура была против освобождения. На данный момент прокуратура не получила полного решения суда, не видела его мотивацию, поэтому не может сказать, будет ли обжаловать решение.

Постановление вступает в силу с момента провозглашения, даже если будет подана апелляция.

Напомним, 29 мая 2018 года полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника.

Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
ForUm

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