При открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов, заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

«Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель – это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, это будет максимум 1500. Вот цена ограничений (то, что называется «только украинцы покупают»)», - рассказал он в интервью Радио НВ.



Ранее президент Владимир Зеленский предложил вынести вопрос об открытии рынка земли для иностранцев на всеукраинский референдум.

Во Всемирном банке считают, что запрет на продажу сельхозземель иностранцам не противоречит европейской практике. Среди плюсов открытия рынка земли для иностранцев во Всемирном банке назвали усиление конкуренции, внедрение новых технологий и быстрый экономический рост.

В то же время, согласно опросу группы Рейтинг, 69% украинцев против разрешения иностранцам покупать землю.