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Заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции в среду не состоялось из-за отказа участников, сообщила представитель Украины, экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

«К сожалению, вчера не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников. Сегодня должна была проводиться видеоконференция. На прошлом заседании мы договорились, что признаем содержание людей и приступаем к обмену. Договоренность была под гарантии нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша», - написала она в Facebook.

Лутковская отметила, что украинская сторона нашла даже тех людей, которых ОРДЛО разыскивает по неправильным личным данным.

«Нам никого не подтвердили в ответ. Более того, сегодня я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников», - подчеркнула представитель Украины.

«Ну что ж, очередное подтверждение, что игра нечестная. И теперь мы не сможем встретиться даже в таком формате. Мы не обсудим не только вопрос взаимного освобождения, мы не обсудим вопрос поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска. Это не интересно ни участникам переговоров, ни нашему модератору. Искренне жаль», - посетовала она.

Лутковская заверила, что продолжит настаивать на встрече в любом формате.  

«Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ», - резюмировала она.
ForUm

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