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Под Верховную Раду принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки, сообщает Всеукраинская аграрная рада.

«Аграрии принесли под парламент мертвую свинью как символ того, что произойдет с животноводческой отраслью в Украине и селом вообще, если принять ту модель земельной реформы, которую предлагает власть», - говорится в сообщении.

13 ноября Верховная Рада рассматривает в первом чтении законопроекты о рынке земли. Первым в повестке дня идет правительственный законопроект «о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Народные депутаты подали 10 альтернативных законопроектов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.
ForUm

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