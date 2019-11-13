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Ввод формирований полиции и Национальной гвардии Украины на участки разведения войск после ухода оттуда Вооруженных сил Украины (ВСУ) может перечеркнуть все достижения в этом направлении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Последние заявления, что вместо ВСУ могут быть введены какие-то формирования Национальной гвардии, гражданской полиции - это шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения, которое мы считаем неотъемлемым элементом прекращения насилия и установления устойчивого режима прекращения огня», - сказал он.

Замглавы МИД РФ также отметил, что, хотя постепенно создаются условия для созыва саммита «нормандской четверки», вопросы еще остаются. «Я думаю, что движение идет в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита нормандского формата, - сказал он. - Но поступает и информация, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности».

В субботу на прошлой неделе стороны начали разведение сил в районе населенного пункта Петровское. Во вторник, 12 ноября, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение на этом участке отвода войск обеими сторонами конфликта. В настоящее время стороны проводят разминирование территории. Петровское – последний из трех пилотных участков разведения сил, о создании которых стороны договорились еще осенью 2016 года. Ранее отвод войск состоялся на двух других участках - в Станице Луганской и Золотом.

Разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является одним из обязательных условий для созыва саммита «нормандской четверки».
ForUm

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