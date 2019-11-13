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Кремль считает, что по целому ряду направлений подготовки саммита в «нормандском формате» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) есть позитивная динамика. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к «нормандскому формату», - ответил представитель Кремля на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров стран «нормандской четверки».

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что 12 ноября на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.


 
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