11-12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что речь идет о:

бывшем первом заместителе председателя НБУ;

экс-директоре Генерального департамента банковского надзора;

бывшем и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области;

экс-главе наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк»;

экс-заместителе председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;

трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО «ВиЭйБи Банк»;

Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 Уголовного кодекса Украины («Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением»).

Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. «Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы (как то программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение», – подчеркнули в НАБУ.

«При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, несмотря 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком». Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку». Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитов. Через 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным», – сообщил в Бюро.

В НАБУ отметили, что стабилизационный кредит в 1,2 млд грн, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления .

Однако, в сентябре 2019 постановление о закрытии отменено генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу детективами Национального бюро.

Сейчас следственные действия продолжаются. Детектив НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Напомним, ранее в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку, в том числе бывших и действующих чиновников НБУ.

В то же время в Национальном банке заявили, что ни один из членов правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время осуществляемых антикоррупционных органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк».