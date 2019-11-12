Бывший сотрудник телеканала «1+1», народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, что купил много имущества еще до начала работы журналистом, сообщает Радио Свобода.

По данным проекту Bihus.Info, депутат и его семья имеют более 24 квартир и 17 авто.

«Я купил много еще до журналистики, до того, как я вообще пошел на телевидение работать. Когда я стал депутатом, ни одно имущественное право ни на меня, ни на мою семью оформлено не было. И никакие имущество, о котором вы говорите в этом псевдорасследовании, не было получено мной после начала работы в политике. Политика не формирует ни мои доходы, ни возможность покупать какое-то имущество», - заявил Дубинский.

В ответ на вопрос о происхождении состояния депутат сказал: «Это наш семейный вопрос. Мы же эти ресурсы зарабатывали до прихода в политику. Все деньги в экономике Украины, налоги уплачены, все наслаждаются жизнью и счастливы. Кто работал - тот ест».

Он рассказал, что его мама-пенсионерка, на которую записаны несколько квартир и автомобилей (в том числе Maserati), «сейчас ничем не занимается, наслаждается жизнью».

«Перераспределение активов внутри семьи никого не интересует: кто, куда и как, чем есть, чем владеет. Есть вопросы семейного кодекса, есть вопрос о брачных отношениях, вопрос перераспределения ресурсов, например, после развода, поэтому есть очень много вопросов, которые нужно урегулировать. Мы урегулировали их так, как решили», - сказал Дубинский.

Депутат сообщил, что не живет со своей женой с 2014 года, хотя официально они – не разведены.

Журналистка поинтересовалась у Дубинского, для чего его семье столько имущества.

«Какой-то глупый вопрос у вас, если честно. Зачем вам разные платья? Вы имеет возможность себе купить что-то, что можно использовать в своем жизненном укладе? У кого-то заводы, у кого акции предприятий, у меня – все в Украине, оффшорных компаний нет, налоги все уплачены», - заявил Дубинский.

Он настаивает, что никогда не был журналистом телеканала «1+1».

«Я был продюсером телеканала «1+1», производил три шоу, был ведущим и акционером телекомпании «1+1 медиа». Журналистом на телеканале «1+1» я не был никогда, я не снимал расследования, я был просто ведущим», - отметил депутат.

Он отказался сообщить размер своей зарплаты во время работы на «1+1». При этом Дубинский отметил, что холдинг не имел к нему вопросов относительно прозрачности приобретения им имущества.

11 ноября проект Bihus.Info в своем расследовании сообщил, что Александр Дубинский и его семья за последние годы стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли.

В июле Дубинский избран в Верховную Раду в 94 избирательном округе в Киевской области. Он работает заместителем председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.