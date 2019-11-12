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Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что програма журналистов проекта Bihus.info о богатстве народного депутата Александра Дубинского не содержит материалов для коррупционного расследования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина  со ссылкой на общение Арахамии с журналистами

«Он не был госслужащим никогда. Кто может тогда расследовать? Я вообще не понял сути расследования: это был сюжет про зависть? Как это назвать? Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а такое состояние - нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такое состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников», - заявил политик.

Отвечая на вопрос журналистов относительно несоизмеримости заработной платы Дубинского-журналиста и размеров его состояния, Арахамия сказал, что это должен комментировать Дубинский, добавив, что говорить о расследовании неуместно.

В своем расследовании «Наші Гроші» на Bihus.Info рассказали, что нардеп из фракции «Слуга народа», экс-журналист Александр Дубинский, его жена и мать владеют 24 квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.
ForUm

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