Верховная Рада приняла проект постановления № 2395 о досрочном прекращении полномочий нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко.
Как сообщается на сайте парламента, председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко доложил решение комитета рекомендовать принять проект постановление в целом.
Ирина Луценко в выступлении рассказала о своей работе в должности народного депутата за 10 лет и поблагодарила коллег за совместную работу.
275 голосами «за» проект постановления был принят в целом.
Напомним, 4 ноября народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
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