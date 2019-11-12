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Верховная Рада приняла проект постановления № 2395 о досрочном прекращении полномочий нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко.

Как сообщается на сайте парламента, председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко доложил решение комитета рекомендовать принять проект постановление в целом.

Ирина Луценко в выступлении рассказала о своей работе в должности народного депутата за 10 лет и поблагодарила коллег за совместную работу.

275 голосами «за» проект постановления был принят в целом.

Напомним, 4 ноября народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. 
ForUm

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