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Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук прокомментировала предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане, сообщает УНИАН.

Верещук сказала журналистам в кулуарах парламента, что для проведения подобных переговоров нужно понимать их цель. «Я знаю, что Нурсултан Назарбаев уже много раз и Петру Порошенко предлагал Казахстан как вероятную платформу для изменения «нормандского формата», а затем минского переговорного формата», - заявила она.

По словам Верещук, Назарбаев много раз хотел «заангажироваться» в переговорный процесс по Донбассу, «чувствуя свой авторитет» и «знакомство с Путиным и с бывшими руководителями Украины, в том числе Петром Порошенко, а теперь уже и с Владимиром Зеленским».

«Господин Назарбаев говорит, что господин Зеленский не исключает такой возможности и в принципе соглашается на это, но я не слышала от господина Зеленского, как он комментирует данный аспект. Но, тем не менее, понимаю, что господин Назарбаев мог бы организовать такую встречу, но пока непонятно, какой будет цель. Если цель – только сменить место, страну, где встретиться – то, конечно, это не нужно, если есть цель встретиться и действительно решить вопрос по сути (а мы видим вчерашнюю беседу Путина и канцлера ФРГ Ангелы – Ред.) Меркель, в которой они обсудили «особый статус»)... Я думаю, что если цель - обсудить в нормандском или в другом формате «особый статус», то нам встречаться нет смысла», - добавила она.

Напомним, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться тет-а-тет в Казахстане.
ForUm

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