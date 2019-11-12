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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил Назарбаев, он получил согласие Зеленского на встречу.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - сообщил Назарбаев.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о существовании приблизительных дат проведения встречи лидеров стран «нормандского формата» (Украины, России, Франции и Германии) на фоне завершения практической фазы разведения сил и средств в районе Петровского на Донбассе. 

 
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