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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о существовании приблизительных дат проведения встречи лидеров стран «нормандского формата» (Украины, России, Франции и Германии) на фоне завершения практической фазы разведения сил и средств в районе Петровского на Донбассе. Об этом Пристайко сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает УНИАН.

Глава МИД заявил, что, по его мнению, Россия не верила, что Украина способна двигаться путем разведения сил на Донбассе. «Сейчас фактически то, что называют мяч на стороне России. Россия загнана в угол», - сказал Пристайко.

Он напомнил, что 11 ноября канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. «И я уверен, что как раз был об этом разговор: когда и как мы можем встретиться (в «нормандском формате». - Ред.)», - сказал Пристайко.

При этом глава МИД заявил, что дата проведения встречи лидеров стран «нормандского формата» обсуждается по дипломатическим каналам. «Есть приблизительные даты, которые я не могу сейчас вам сообщить, потому что все четыре стороны должны согласиться и найти время в графиках своих лидеров, но эти даты, конкретные числа есть», - заявил Пристайко.

Напомним, встреча «нормандской четверки» на высшем уровне может состояться 24 или 26 ноября. Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на источник, близкий к Офису президента.
ForUm

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